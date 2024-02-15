Пензячка засудила петербургский вуз за отчисление

15.02.2024 | 18:42

Жительнице Пензенской области не понравилось учиться в Санкт-Петербурге, она подала заявление на отчисление по окончании первого курса, но выбыла из рядов студентов раньше, чем хотела.

Девушка заключила с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов договоры на обучение по очной форме, а также проживание в «Доме студентов». Все было полностью оплачено. Специальностью пензячки стало бы актерское искусство.

Однако после первого семестра студентка осталась недовольна программой и подготовкой и обратилась с заявлением об отчислении по собственному желанию с даты окончания занятий на первом курсе. Ректор подготовил соответствующий приказ.

«После издания приказа она продолжила обучаться в университете и проживать в «Доме студентов», однако неоднократно нарушала учебную дисциплину, за что привлекалась к ответственности, из-за пропуска учебных занятий приказом ректора была отчислена из числа студентов первого курса до его окончания», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Бывшая студентка обратилась в суд, требуя защитить ее права потребителя и вернуть деньги за не оказанные университетом услуги.

Иск девушки удовлетворили частично. Суд признал недействительными часть положений заключенных договоров и взыскал с учебного заведения 76 970 рублей, из них по договору образования – 30 610 рублей, по договору проживания в «Доме студентов» - 13 888 рублей и штраф - 25 656 рублей. Также бывшей студентке выплатят 5 000 рублей компенсации морального вреда.

«Апелляционным определением Пензенского областного суда данное решение суда оставлено без изменения», - добавили в пресс-службе.