В Пензе экс-преподавателя кафедры журналистики обвинили во взятке

24.01.2024 | 12:01

В Пензе возбуждено уголовное дело, фигурантом которого является доктор филологических наук 64-летняя Елена Сердобинцева, работавшая на кафедре журналистики Пензенского государственного университета.

Соответствующие материалы поступили в Ленинский районный суд 26 декабря 2023 года. Речь в них идет о получении взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие (часть 3 статьи 290 УК РФ).

27 декабря дело передали судье Светлане Шубиной, рассматривать его она будет единолично. 17 января 2024-го было принято решение о назначении заседания на 30 января (в 10:00).

В качестве фигуранта также проходит предполагаемый взяткодатель - мать одной из студенток.

В Ленинском районном суде сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили: по имеющимся данным, в мае 2020 года Сердобинцева за 22 500 рублей, полученные через посредника, помогла студентке со сдачей зачета по преддипломной практике, написанием и защитой дипломной работы на положительную оценку (сама являлась членом аттестационной комиссии).

Санкции статьи, по которой проходит Сердобинцева, предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 2 000 000 рублей, или в размере заработной платы либо иного дохода за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Елена Сердобинцева проработала на кафедре журналистики много лет. Когда в марте 2023-го скоропостижно скончалась заведующая Екатерина Рева, ее назначили и. о. руководителя.

В область научных интересов Сердобинцевой входили терминология, стилистика, риторика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвоэкология, язык СМИ и рекламы, прагматическая лингвистика.

На официальном сайте ПГУ до сих пор есть портфолио Сердобинцевой, однако значится, что как пользователь она заблокирована, вход на территорию вуза ей запрещен.