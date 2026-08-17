Из водоемов в Пензе и Ухтинке достали тела мужчин

В регионе из водоемов достали тела еще двух человек - в Пензе и в районе села Ухтинка. В обоих случаях сотрудники пожарно-спасательного центра выезжали на место в пятницу, 14 августа.

В районе Ухтинки тело мужчины было обнаружено примерно в 500 метрах ниже по течению от моста на реке Суре, в Пензе - на акватории ручья Дальний между проспектом Победы и улицей Ульяновской, рядом с М-5.

«Тела погибших были переданы представителям полиции», - сообщили в ППСЦ.

В Пензенской области этим летом произошло много трагедий на воде.

12 августа на улице Ангарской в Пензе из Старой Суры достали тело 41-летней женщины. С 10 августа спасатели ищут мужчину 1965 года рождения, предположительно утонувшего в Суре в районе улицы Литвинова (КПД). В тот же день в Спутнике погиб 18-летний юноша. 9 августа из реки Сердобы в селе Пригородном Сердобского района достали тело 57-летнего мужчины. 6 августа в Суре в селе Грабово нашли труп 44-летнего мужчины, утонувшего 3-го числа. В тот же день из Русеевского карьера достали тело погибшего на глазах очевидцев 20-летнего юноши.

13 июля погиб 45-летний мужчина в Бессоновском районе в пруду села Чертково. 10-го водолазы искали тело утонувшего в реке Хопер вблизи села Зубрилово (Тамалинский район). 8 июля в Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины. 5 июля на Ерминском пруду села Лопуховка Бессоновского района погибла 48-летняя женщина. 3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша.

18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. 15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из воды достали тело 40-летнего мужчины. 13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина, 7-го - в Кузнецком районе в Пионере 30-летний.