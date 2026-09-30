Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Пензе

В ночь на среду, 30 сентября, силы ПВО, а также мобильных огневых групп уничтожили БПЛА на подлете к Пензе, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения работают службы экстренного реагирования.

«Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Если вы увидели БПЛА в воздухе или обнаружили обломки, сообщайте по телефону 112», - обратился к пензенцам Олег Мельниченко.

Он также напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки беспилотников.