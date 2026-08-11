В селе Засечном утонул 18-летний юноша

В понедельник, 10 августа, в регионе случилась очередная трагедия на воде: в селе Засечном Пензенского района утонул 18-летний юноша.

Тело молодого человека нашли и доставили на берег сотрудники областного пожарно-спасательного центра, уточнили в МЧС.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 9 августа из реки Сердобы в селе Пригородном Сердобского района достали тело 57-летнего мужчины.

8-го числа он отдыхал с семьей на берегу и в какой-то момент пропал из виду. Родственники сообщили об исчезновении в полицию. Погибшего удалось обнаружить лишь на следующий день.