В небе над Пензой уничтожили беспилотник

В пятницу, 2 октября, в небе над Пензой уничтожили вражеский БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Сети жители Пензы сообщили о том, что слышали несколько взрывов.

«Продолжается отражение атаки беспилотников на Пензенскую область. ПВО Министерства обороны России и мобильные огневые группы обеспечивают безопасность пензенцев», - отметил глава региона.

Он напомнил о мерах безопасности: нельзя подходить к обломкам, снимать полет, уничтожение БПЛА, а также последствия его падения.

«Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Если вы увидели БПЛА в воздухе или обнаружили обломки, сообщайте по телефону 112», - написал Мельниченко.