В СКР рассказали о трагедии в селе Пионер Кузнецкого района

Происшествия

В СКР рассказали о трагедии в селе Пионер Кузнецкого района
Печать
Max

В Кузнецком районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины в водоеме в селе Пионер.

Установлено, что вечером в воскресенье, 7 июня, он находился на берегу пруда в компании знакомых и пошел купаться.

«Знакомые заметили, что мужчины нет на поверхности воды, начали искать его. Один из приятелей обнаружил тело погибшего в водоеме», - сообщили в областном управлении СКР.

Повреждений на нем не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Погибший - житель другого села в том же районе.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для этого местах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
утопленник смерть водоем
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!