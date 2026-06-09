В СКР рассказали о трагедии в селе Пионер Кузнецкого района

В Кузнецком районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины в водоеме в селе Пионер.

Установлено, что вечером в воскресенье, 7 июня, он находился на берегу пруда в компании знакомых и пошел купаться.

«Знакомые заметили, что мужчины нет на поверхности воды, начали искать его. Один из приятелей обнаружил тело погибшего в водоеме», - сообщили в областном управлении СКР.

Повреждений на нем не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Погибший - житель другого села в том же районе.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для этого местах.