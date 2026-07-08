В Пензенском районе на берегу пруда нашли тело мужчины

В Пензенской области зарегистрировали еще одно происшествие на воде. О трагедии утром в среду, 8 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:40 7 июля.

С начала лета в Пензенской области произошло уже несколько трагедий на воде. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.

15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11 июня числился без вести пропавшим.

18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. По данным полиции, трагедия произошла 15 июня.

3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша. Он соскользнул в воду с надувного матраса.

5 июля в Ерминском пруду в селе Лопуховка Бессоновского района утонула 48-летняя женщина.