Утонувший в селе Тимирязево мужчина пытался спасти девушку

35-летний мужчина, утонувший в селе Тимирязево Башмаковского района, пытался спасти девушку. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС России.

Трагедия произошла вечером в субботу, 13 июня, на пруду Новом. Компания отдыхала на берегу, и через некоторое время девушка пошла купаться. Она начала тонуть, мужчина поплыл к ней на помощь.

«Он нырнул и больше не вынырнул, спасти его не удалось», - рассказали в МЧС.

Девушке удалось выбраться. Тело погибшего на следующий день обнаружили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Повреждений на погибшем не обнаружено, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в областном управлении СКР.

Это не первая трагедия на воде с начала лета. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.