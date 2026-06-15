Мужчина, которого достали из Суры в районе подвесного моста, опознан

Личность мужчины, чье тело достали из Суры в районе подвесного моста в понедельник, 15 июня, установлена, сообщили в областном управлении СКР.

«По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель города Пензы, который с 11 июня числится без вести пропавшим по заявлению родственницы, обратившейся в полицию», - уточнили в управлении.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Повреждений на теле погибшего нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.