Мужчина, которого достали из Суры в районе подвесного моста, опознан

Личность мужчины, чье тело достали из Суры в районе подвесного моста в понедельник, 15 июня, установлена, сообщили в областном управлении СКР.
«По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель города Пензы, который с 11 июня числится без вести пропавшим по заявлению родственницы, обратившейся в полицию», - уточнили в управлении.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Повреждений на теле погибшего нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.