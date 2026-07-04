Появились подробности гибели юноши в Старой Суре

В Пензе организовали проверку по факту гибели в водоеме 18-летнего юноши. Он утонул во время купания в Старой Суре вечером в пятницу, 3 июля.

Предварительно установлено, что юноша соскользнул в воду с надувного матраса. Его пытался спасти приятель, но не сумел.

Тело погибшего из реки достали водолазы.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в региональном СУ СКР.

Юноша купался в необорудованном месте.

По результатам проверки примут процессуальное решение.