В Городищенском районе женщина пострадала в ДТП с фургоном

Вечером во вторник, 29 сентября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 19:30 на 675-м километре трассы М-5 (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Toyota 4Runner и фургон АФ-47434A.

За рулем легкового автомобиля находилась 39-летняя женщина, грузовиком управлял 33-летний шофер.

Автолюбительница получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.