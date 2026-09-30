В Городищенском районе женщина пострадала в ДТП с фургоном

Происшествия

В Городищенском районе женщина пострадала в ДТП с фургоном
Печать
Max

Вечером во вторник, 29 сентября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 19:30 на 675-м километре трассы М-5 (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Toyota 4Runner и фургон АФ-47434A.

За рулем легкового автомобиля находилась 39-летняя женщина, грузовиком управлял 33-летний шофер.

Автолюбительница получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!