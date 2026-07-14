В Бессоновском районе 45-летний мужчина утонул в пруду

В понедельник, 13 июля, в Бессоновском районе случилась трагедия на воде. В пруду села Чертково утонул мужчина 1981 года рождения.

В 19:50 сигнал об этом поступил в пожарно-спасательный центр из службы 112, в 21:50 - в МЧС.

«Спасатели провели водолазный поиск в месте предполагаемого утопления. Тело мужчины обнаружено, извлечено из воды и передано полиции», - сообщили в ППСЦ.

С начала лета в Пензенской области произошло уже несколько трагедий на воде. Так, 7 июня в Кузнецком районе в Пионере утонул 30-летний мужчина.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в Новом пруду, когда пытался спасти девушку.

15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11 июня числился без вести пропавшим.

18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. По данным полиции, трагедия произошла 15 июня.

3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша. Он соскользнул в воду с надувного матраса.

5 июля на Ерминском пруду села Лопуховка Бессоновского района погибла 48-летняя женщина.

8-го числа в Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины.

10 июля спасателям поступил запрос на водолазный поиск в Тамалинском районе. Там ищут мужчину, который, предположительно, утонул в реке Хопер вблизи села Зубрилово. Его тело найти не удалось.