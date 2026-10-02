В Терновке полностью выгорел одноэтажный дом

Происшествия

В Терновке полностью выгорел одноэтажный дом
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В Пензе в ночь на пятницу, 2 октября, в 2-м Воронежском проезде (между улицами Ростовской и Петровской в Терновке) загорелся 2-квартирный жилой дом.

Сигнал в МЧС поступил в 1:20. На тушение выезжали 24 человека на 8 спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади одноэтажного дома площадью 200 квадратных метров», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

Люди в результате пожара не пострадали.

Вечером 1 октября на трассе М-5 в границах Пензы во время движения загорелся грузовой автомобиль. ЧП произошло на улице Ульяновской.

Фото «Пенза Новости».

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