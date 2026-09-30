В Минобороны уточнили тип БПЛА, сбитого на подлете к Пензе

Беспилотник, который силы ПВО и мобильных огневых групп сбили на подлете к Пензе в ночь на среду, 30 сентября, был самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее написал губернатор Олег Мельниченко, пострадавших и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

Всего, по данным Минобороны, с 20:00 29-го числа до 8:00 30-го над Россией перехватили и уничтожили 384 БПЛА.

Беспилотники ликвидировали в том числе над соседними с Пензенской областями: Рязанской, Саратовской, Ульяновской.

13 сентября в небе над регионом силы ПВО Минобороны РФ сбили три беспилотных летательных аппарата.