В селе Грабово обнаружили тело утонувшего мужчины

Происшествия

В селе Грабово обнаружили тело утонувшего мужчины
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В селе Грабово Бессоновского района нашли тело утонувшего в Суре мужчины.

Сигнал о ЧП поступил утром 3 августа от свидетелей трагедии. Водолазы обследовали водоем в указанном месте, но погибшего не нашли.

Как сообщили в МЧС, днем 6-го числа (в 13:27) труп мужчины 1981 года рождения был обнаружен в акватории Суры в районе моста.

«Спасатели отбуксировали тело к берегу, извлекли из воды и передали представителям полиции», - уточнили в пожарно-спасательном центре.

Также 6 августа на Русеевском карьере (село Засечное) утонул молодой человек 2005 года рождения.

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