В четверг, 6 августа, в Пензенской области случилась очередная трагедия на воде. На Русеевском карьере утонул молодой человек 2005 года рождения.

Сигнал о ЧП поступил в полицию в 15:34, сообщили в региональном УМВД России.

Погибший - житель Пензы, трагедия произошла на глазах очевидцев.

«Спасатели провели водолазный поиск в месте предполагаемого утопления, тело погибшего извлекли из воды и передали представителям полиции», - уточнили в областном пожарно-спасательном центре.

С начала лета в Пензенской области случилось уже несколько подобных ЧП. Так, 7 июня в Кузнецком районе в Пионере утонул 30-летний мужчина. 13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района в Новом пруду погиб 35-летний мужчина.

15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11 июня числился без вести пропавшим. 18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. По данным полиции, трагедия произошла 15 июня.

3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша. Он соскользнул в воду с надувного матраса. 5 июля на Ерминском пруду села Лопуховка Бессоновского района погибла 48-летняя женщина.

8-го числа в Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины. 16 июля в Тамалинском районе нашли тело мужчины, который утонул в реке Хопер вблизи села Зубрилово.