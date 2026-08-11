В Пензе ищут тело еще одного утонувшего в Суре мужчины

Происшествия

В Пензе ищут тело еще одного утонувшего в Суре мужчины
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Пензенские спасатели ищут тело мужчины 1965 года рождения, предположительно утонувшего в Суре в районе улицы Литвинова (КПД).

Сообщение о ЧП поступило в областной пожарно-спасательный центр в понедельник, 10 августа.

Специалисты на лодке обследовали прибрежную зону на отрезке русла реки в районе предполагаемого места исчезновения мужчины, но обнаружить его не удалось, констатировали в ППСЦ.

Длительные поиски также потребовались во время ЧП в селе Грабово Бессоновского района. Утром 3 августа 44-летний мужчина вместе с друзьями купался в Суре в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он скрылся под водой.

Родственники сразу же сообщили о случившемся в правоохранительные органы, но найти тело спасателям не удалось. Оно было обнаружено местным жителем только 6-го числа - около моста.

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