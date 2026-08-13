Снова смерть на воде: из Старой Суры достали тело женщины

В регионе зарегистрирована очередная смерть на воде: в среду, 12 августа, на улице Ангарской в Пензе из Старой Суры достали тело женщины.

Сигнал в МЧС поступил в 17:20. Личность погибшей установлена, ей был 41 год.

В Пензенской области этим летом произошло много трагедий на воде.

С 10 августа спасатели ищут тело мужчины 1965 года рождения, предположительно утонувшего в Суре в районе улицы Литвинова (КПД). В тот же день в Спутнике погиб 18-летний юноша. 9 августа из реки Сердобы в селе Пригородном Сердобского района достали тело 57-летнего мужчины. 6 августа в Суре в селе Грабово нашли труп 44-летнего мужчины, утонувшего 3-го числа. В тот же день из Русеевского карьера достали тело погибшего на глазах очевидцев 20-летнего юноши.

13 июля погиб 45-летний мужчина в Бессоновском районе в пруду села Чертково. 10-го водолазы искали тело утонувшего в реке Хопер вблизи села Зубрилово (Тамалинский район). 8 июля в Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины. 5 июля на Ерминском пруду села Лопуховка Бессоновского района погибла 48-летняя женщина. 3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша.

18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. 15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из воды достали тело 40-летнего мужчины. 13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина, 7-го - в Кузнецком районе в Пионере 30-летний.