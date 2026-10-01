В Городище пропал 90-летний пенсионер

Родственники и волонтеры разыскивают 90-летнего жителя Городища Леонида Константиновича Козлова. О местонахождении мужчины нет сведений с 29 сентября.

Ориентировку на пропавшего разместило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в четверг, 1 октября.

Рост пенсионера 160 сантиметров, телосложение худощавое. У Леонида Козлова короткие седые волосы и светлые глаза.

В день исчезновения на нем были сиреневая кофта, синее трико, черные тапочки и черная фуражка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.