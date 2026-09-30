В Сердобском районе пострадал в ДТП 58-летний водитель мопеда

Происшествия

В Сердобском районе пострадал в ДТП 58-летний водитель мопеда
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Во вторник, 29 сентября, в Сердобском районе случилось ДТП с участием мототранспорта.

По предварительным данным, в 13:27 на 98-м километре автодороги Пенза - Балашов - Михайловка, на подъезде к Сердобску, столкнулись мопед «Альфа» и «Лада-Веста». Первым управлял 58-летний мужчина, вторым - 36-летний.

Водитель мопеда получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении ГАИ по Сердобскому району.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Спасске, на 472-м километре трассы М-5. Днем 18 сентября при столкновении с ВАЗ-2115 погиб 26-летний водитель мопеда.

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