Стали известны подробности трагедии на реке Сердобе

Происшествия

Стали известны подробности трагедии на реке Сердобе
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Следователи обнародовали подробности трагедии на воде, случившейся в субботу, 8 августа, в Сердобском районе: там погиб 57-летний мужчина.

В тот день он отдыхал с семьей на берегу реки Сердобы в селе Пригородном и в какой-то момент пропал из виду.

Родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию, оттуда сигнал был передан в областной пожарно-спасательный центр. 9-го числа водолазы достали тело.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в региональном СУ СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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