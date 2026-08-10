Стали известны подробности трагедии на реке Сердобе

Следователи обнародовали подробности трагедии на воде, случившейся в субботу, 8 августа, в Сердобском районе: там погиб 57-летний мужчина.

В тот день он отдыхал с семьей на берегу реки Сердобы в селе Пригородном и в какой-то момент пропал из виду.

Родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию, оттуда сигнал был передан в областной пожарно-спасательный центр. 9-го числа водолазы достали тело.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в региональном СУ СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.