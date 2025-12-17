В Лопатинском районе случился смертельный пожар

В селе Дубровском Лопатинского района при пожаре погиб человек. Об этом утром в среду, 17 декабря, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Вызов спасателям поступил в 3:22 16-го числа. На улице Дачной загорелся двухквартирный дом общей площадью 140 кв. метров. Одна квартира в нем была нежилой.
На тушение огня привлекли 4 единицы техники и 9 человек. Спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - рассказали в МЧС.
Вечером 16 декабря смертельный пожар случился в Кузнецком районе. В селе Монастырском сгорел частный дом и надворные постройки. На месте ЧП нашли труп мужчины 1958 года рождения.
