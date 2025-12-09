В Пензе предприниматель не признал вину в отравлении юных боксеров

В Пензе вынесли приговор 38-летнему предпринимателю, которого признали виновным в массовом отравлении юных спортсменов.
ЧП случилось в марте 2024 года в гостиничном комплексе «Вавеллит» (Ахуны) во время первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.
Мужчина отвечал за питание спортсменов и тренеров, однако должным образом не обеспечил выполнение санитарных требований, рассказали в региональном СУ СКР.
4 марта он допустил к работе без медицинского осмотра инфицированного повара. Женщина приготовила пищу, в результате чего норовирусом заразились участники соревнований и лица, проживавшие в гостинице.
От пищевого отравления пострадали 22 спортсмена, 13 заболевшим причинен легкий вред здоровью.
Экспертиза зафиксировала, что работники столовой гостиничного комплекса нарушали санитарные правила на всех этапах приготовления и реализации пищи.
Предприниматель свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к отравлению спортсменов. По его словам, работавшая 3 и 4 марта повар была совершенно здорова, у нее не наблюдалось признаков каких-либо заболеваний.
При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести. Кроме того, у него на иждивении находятся малыш и 15-летний ребенок супруги, в воспитании которого он принимает участие, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
Предпринимателю назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года.
«Также удовлетворен иск одного из потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей», - рассказали в областной прокуратуре.
Пока приговор в силу не вступил.
