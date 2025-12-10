В ДТП с такси на ул. Антонова пострадали 2 человека

10.12.2025 | 13:45

В Пензе в серьезном ДТП с участием двух автомобилей на улице Антонова пострадали два человека. Авария произошла в 12:25 вторника, 9 декабря.

Столкнулись «Лада-Гранта» с логотипом такси, которой управлял 30-летний мужчина, и Volkswagen Jetta с 20-летней девушкой за рулем.

Фото последствий ДТП опубликовали в Сети. От удара иномарку вынесло на тротуар. У отечественного автомобиля покорежило переднюю часть.

Водителя «Гранты» отпустили после оказания медицинской помощи, автолюбительницу из Volkswagen госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.