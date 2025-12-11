Происшествия

В Городищенском районе перевернулась иномарка

Утром в четверг, 11 декабря, в Городищенском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Как сообщили в местной службе спасения, около 8:30 на трассе Канаевка - Городище перевернулся автомобиль Kia Rio. Иномарка оказалась на крыше за пределами дороги.

В ДТП пострадал один человек.

Спасатели настоятельно порекомендовали водителям следить за ситуацией на дорогах и быть осторожными.

27 ноября на выезде из Городища в сторону Сурска после столкновения с трактором перевернулась «Лада-Ларгус».

Источник — фото службы спасения Городищенского района
