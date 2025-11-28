Детское питание: на производстве в Пензе острая нехватка кадров

28.11.2025 | 11:29

В Пензе в скором будущем могут возникнуть проблемы с обеспечением малышей детским питанием. Вопрос обсудили на сессии городской думы в пятницу, 28 ноября.

Депутат Николай Кузяков, в округе которого расположено предприятие по производству данной продукции, рассказал, что из-за низких зарплат там наблюдается нехватка кадров, в частности операторов.

«Из шести, которые должны по штату выходить, работает всего один, и то готов скоро уволиться, соответственно мы останемся без детского питания. Прошу принять меры, чтобы повысить зарплату и наладить там вопрос со штатом, потому что 30 000, которые они сейчас получают, мы все понимаем, мизерная зарплата для операторов, тем более для мужского пола», - высказался Кузяков.

Начальник социального управления Елена Егорова пообещала рассмотреть вопрос.

Депутат Алексей Иванов отметил, что следует также подумать над расширением сети пунктов выдачи. Таких точек сейчас мало, зачастую люди отказываются от продукции, потому что им нужно тратить деньги на дорогу до пункта и обратно. В таком случае дешевле купить товары в магазине, заявил он.

Председатель гордумы Денис Соболев, комментируя проблему, уточнил, что, по его информации, директор предприятия буквально на днях обращался к ректору аграрного университета Олегу Кухареву с просьбой помочь в подборе кадров. «Может быть, Олег Николаевич как-то сможет нам помочь в этом вопросе», - заключил Соболев.