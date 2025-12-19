В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся

19.12.2025 | 09:57

В Пензе ищут свидетелей нестандартного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в проезде Добролюбова 22 ноября.

Предварительно установлено, что в 9:30 водитель неустановленной машины врезался в газопровод напротив дома № 1в.

Автомобилист скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция убедительно просит свидетелей позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее правоохранители искали очевидцев нетипичного ДТП на улице Нейтральной, которое случилось днем 7 ноября. Там водитель оторвал на АЗС топливозаправочный пистолет и уехал как ни в чем не бывало.