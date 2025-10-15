В Белинском районе водитель Renault погиб в ДТП на мосту

15.10.2025 | 10:41

Во вторник, 14 октября, в Белинском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительной информации, в 3:10 на 10-м километре дороги, соединяющей трассу Тамбов - Пенза с Белинским и Тамалой, 39-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался в ограждение моста, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В этот же день в Пензенской области случилось еще одно смертельное ДТП. На трассе М-5 в Нижнем Ломове погиб 49-летний водитель Renault Logan, столкнувшийся с «Ладой-Ларгус».