На улице Бекешской случился пожар в трехкомнатной квартире

24.08.2025 | 11:46

В субботу, 23 августа, на улице Бекешской в Пензе случился пожар. Загорелась кухня в трехкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома.

Сигнал поступил в МЧС в 17:04. С огнем боролись 12 пожарных, было задействовано 3 единицы техники.

Из дома эвакуировали 10 человек.

«Выгорело 5 кв. м на кухне площадью 10 кв. м», - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Кузнецке загорелась квартира на улице Кирова. На ликвидацию пламени привлекли 9 человек и 3 единицы техники.