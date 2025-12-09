Происшествия

В тройном ДТП на улице Терновского пострадали 3 человека

В областной Госавтоинспекции рассказали о ДТП, случившемся в понедельник, 8 декабря, на улице Терновского. Там столкнулись три машины.

Авария произошла в 11:26. По предварительным данным, дорогу не поделили автомобили Chevrolet Klan, которым управлял 71-летний мужчина, Lada Granta с 46-летним мужчиной за рулем и Lada Largus с 44-летним.

Травмы получили три человека.

Водителей Chevrolet и Lada Granta отпустили после оказания медицинской помощи.

«Пассажир автомобиля Lada Granta, мужчина 1993 года рождения, был госпитализирован», - сообщили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото ППСЦ.

