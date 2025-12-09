В Пензе ищут очевидцев нетипичного ДТП на улице Нейтральной

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев нетипичного ДТП на улице Нейтральной, которое случилось днем 7 ноября.
В 15:51 неизвестный водитель, управлявший неустановленным автомобилем, оторвал на АЗС топливозаправочный пистолет.
После этого он скрылся с места происшествия, сообщили в областной ГАИ.
Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04. Также можно обратиться в Госавтоинспекцию (Бакунина, 181).
Ранее ГАИ начала поиск очевидцев еще одного нерядового ДТП. 19 ноября около дома № 16 на улице Володарского неизвестный при движении задним ходом снес молодую липу. Проехав по упавшему дереву, он поспешил скрыться.
