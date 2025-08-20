В Вадинске при пожаре пострадал 65-летний мужчина

20.08.2025 | 09:30

Во вторник, 19 августа, в селе Вадинск случился пожар, при котором пострадал человек. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 8:45.

На улице Ладоновка полностью выгорели срубовой дом площадью 60 кв. м и деревянная терраса (18 кв. м). На тушение выезжали 5 спасателей, привлекалось 4 спецмашины.

Пострадал 65-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.