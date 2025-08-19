Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|15:40
Происшествия

В Заре случился пожар в новостройке на ул. Ревунова

Во вторник, 19 августа, в новостройке на улице Ревунова (микрорайон Заря) в Пензе случился пожар.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Пензенцы сообщили, что возгорание возникло в квартире на третьем этаже дома № 4, который расположен рядом со школой № 38 имени Зубкова.

«Загорелась какая-то техника. В квартире никого не было», - рассказал очевидец.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вызов пожарным поступил в 12:48. На тушение пламени привлекли 9 человек и 3 единицы техники.

«Обгорели стена и потолок на площади 0,5 кв. м в однокомнатной квартире», - добавили в МЧС.

Погибших и пострадавших в ЧП нет.

Источник — фото, видео «Пенза Новости»
