В Заре случился пожар в новостройке на ул. Ревунова

19.08.2025 | 14:08

Во вторник, 19 августа, в новостройке на улице Ревунова (микрорайон Заря) в Пензе случился пожар.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Пензенцы сообщили, что возгорание возникло в квартире на третьем этаже дома № 4, который расположен рядом со школой № 38 имени Зубкова.

«Загорелась какая-то техника. В квартире никого не было», - рассказал очевидец.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вызов пожарным поступил в 12:48. На тушение пламени привлекли 9 человек и 3 единицы техники.

«Обгорели стена и потолок на площади 0,5 кв. м в однокомнатной квартире», - добавили в МЧС.

Погибших и пострадавших в ЧП нет.