В ДТП с бетономешалкой у Ахунского переезда пострадал мужчина

18.08.2025 | 11:41

В Пензе в воскресенье, 17 августа, у Ахунского переезда случилось жесткое ДТП с бетономешалкой и легковым автомобилем. Пострадал человек.

По данными областной ГАИ, в 14:02 на дороге столкнулись КамАЗ с 43-летним мужчиной за рулем и Geely Coolray с 28-летним, после чего иномарка съехала в кювет.

Момент аварии появился в Сети, на кадрах видно, как легковая машина пытается повернуть с переезда и в этот момент ее сносит бетономешалка. Удар приходится в переднюю левую дверь.

Водителя Geely госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

Фото № 1, 2 и 4 - ГБУ «ППСЦ».