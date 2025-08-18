Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|13:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В ДТП с бетономешалкой у Ахунского переезда пострадал мужчина

Печать
Telegram

В Пензе в воскресенье, 17 августа, у Ахунского переезда случилось жесткое ДТП с бетономешалкой и легковым автомобилем. Пострадал человек.

В ДТП с бетономешалкой у Ахунского переезда пострадал мужчина

По данными областной ГАИ, в 14:02 на дороге столкнулись КамАЗ с 43-летним мужчиной за рулем и Geely Coolray с 28-летним, после чего иномарка съехала в кювет.

В ДТП с бетономешалкой у Ахунского переезда пострадал мужчина

Момент аварии появился в Сети, на кадрах видно, как легковая машина пытается повернуть с переезда и в этот момент ее сносит бетономешалка. Удар приходится в переднюю левую дверь.

В ДТП с бетономешалкой у Ахунского переезда пострадал мужчина

Водителя Geely госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

Фото № 1, 2 и 4 - ГБУ «ППСЦ».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото № 3 группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте