Происшествия

В Пензе 76-летняя женщина атаковала продуктовый магазин

76-летнюю жительницу Пензы пришлось задерживать росгвардейцам: она атаковала продуктовый магазин в Октябрьском районе.

Сигнал о происшествии на улице Ульяновской поступил во вневедомственную охрану в 22:15.

Прибыв на место, бойцы Росгвардии выяснили, что пожилая покупательница устроила дебош. По словам администратора магазина, женщине якобы не понравилось обслуживание и она вступила в словесную перепалку с кассиром.

После этого пензячка покинула торговую точку, но ненадолго: вскоре она вернулась со стеклянной бутылкой и разбила ею входную дверь и дверь в тамбур.

«Стражи правопорядка доставили женщину в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

