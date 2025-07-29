В Дальнем Арбекове в Пензе сгорел автомобиль

Вечером во вторник, 29 июля, на улице Генерала Глазунова в Дальнем Арбекове случился пожар: загорелся автомобиль.
Очевидцы в Сети уточнили, что Chery Tiggo полыхает на обочине около дома № 7. На место прибыли пожарные.
Автомобиль выгорел полностью. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Двумя днями ранее, 27 июля, похожее ЧП случилось в Кузнецке. На улице Заводской сгорел легковой автомобиль.
По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неправильного устройства и эксплуатации транспортного средства.
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