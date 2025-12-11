Россиян могут перевести на шестичасовой рабочий день

11.12.2025 | 07:57

В Трудовой кодекс хотят внести изменения и уменьшить число рабочих часов в неделю до 30 (при пятидневке). Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в среду, 10 декабря. Он размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Таким образом, рабочий день может сократиться до 6 часов. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить производительность труда «за счет повышения ответственности и мотивации работников, появления дополнительного времени отдыха», поможет обеспечить рост уровня жизни в России, приведет к уменьшению выгорания, положительно повлияет на здоровье граждан.

Также в законопроекте устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: для подростков до 16 лет - не более 20 часов в неделю, для сотрудников от 16 до 18 лет, инвалидов I или II группы и работников с вредными условиями труда - не более 24 часов в неделю.

«В связи с принятием настоящего Федерального закона выплачиваемая работникам заработная плата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены», - говорится в тексте законопроекта.

По словам авторов инициативы, сокращение рабочей недели объективно обусловлено ускорением научно-технического прогресса, а также автоматизацией производства.