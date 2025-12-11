Россиян могут перевести на шестичасовой рабочий день

В Трудовой кодекс хотят внести изменения и уменьшить число рабочих часов в неделю до 30 (при пятидневке). Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в среду, 10 декабря. Он размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Таким образом, рабочий день может сократиться до 6 часов. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить производительность труда «за счет повышения ответственности и мотивации работников, появления дополнительного времени отдыха», поможет обеспечить рост уровня жизни в России, приведет к уменьшению выгорания, положительно повлияет на здоровье граждан.
Также в законопроекте устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: для подростков до 16 лет - не более 20 часов в неделю, для сотрудников от 16 до 18 лет, инвалидов I или II группы и работников с вредными условиями труда - не более 24 часов в неделю.
«В связи с принятием настоящего Федерального закона выплачиваемая работникам заработная плата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены», - говорится в тексте законопроекта.
По словам авторов инициативы, сокращение рабочей недели объективно обусловлено ускорением научно-технического прогресса, а также автоматизацией производства.
Новости по теме
- Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками
- В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей
- Владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях
- Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников
- Детский храп: причины и настораживающие симптомы
- Существование правильного питания опровергли
- Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы
- В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин
- Раскрыт неожиданный ускоритель ухудшения памяти и мышления
- В России предложили изымать машины за пьяное вождение после первого нарушения
Последние новости
- Перевозка елки на машине: что грозит за нарушение правил
- Компания «ТНС энерго Пенза» запустила улучшенные онлайн-сервисы
- Перевозчик заплатит за непроведение медосмотров водителя автобуса
- В Пензе 12 декабря отключат свет в 4 микрорайонах
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
- Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками
- Пензенскую организацию оштрафовали за подарки должностным лицам
- В Пензенской области 11 декабря снова пойдет снег
- За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца
- Горводоканал организовал подвоз технической воды на ГПЗ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!