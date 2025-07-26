На пензенском кладбище нашли боеприпас

26.07.2025 | 13:06

В Пензе правоохранителям поступило сообщение о подозрительном предмете, который заметили на Чемодановском кладбище. Он напоминал боеприпас. Его обнаружили при копании могилы.

По названному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ОМОН. Они обследовали находку и определили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его произвели в 1941-1945 годах.

«Снаряд имел сильные признаки коррозии и, по внешним признакам, прошел канал ствола орудия. По итогу находка была утилизирована с соблюдением необходимых мер предосторожности», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве добавили, что старые боеприпасы на Чемодановском кладбище находили не раз.

Пензенцам напомнили, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину, гранату, следует немедленно обратиться к правоохранителям.

В мае сообщалось, что в Пензе при сносе старых домов на улице Измайлова рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Из-за сильной коррозии он не представлял угрозы.