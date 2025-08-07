Следователи начали проверку по факту гибели мужчины на ул. Минской

07.08.2025 | 17:26

Мужчине, который погиб в четверг, 7 августа, на улице Минской в Пензе, было 55 лет, сообщили в следственном комитете.

По словам очевидцев, он упал с высоты. Тело нашли около дома № 18.

«По факту смерти мужчины в следственном отделе по Октябрьскому району г. Пензы проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

25 июля на улице Генерала Глазунова по той же причине погиб 52-летний мужчина, 27 июня на улице Чкалова - 20-летняя девушка.

6 июня в Каменке 2-летняя девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна комнаты в доме на улице Суворова. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу.