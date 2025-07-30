У «Глобуса» в Пензе задержали пьяного водителя Lexus

30.07.2025 | 09:05

В ночь на среду, 30 июля, у «Глобуса» в Пензе задержали пьяного 24-летнего водителя автомобиля Lexus без номеров.

Мужчина передвигался по городу, грубо нарушая правила дорожного движения, совершая опасные маневры и создавая аварийные ситуации.

Экипаж Росгвардии получил ориентировку на машину и отправился на поиски вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Вскоре нарушитель был обнаружен и остановлен. Для этого пришлось частично перекрыть дорогу у «Глобуса».

«В установленном порядке сотрудниками полиции было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Результаты подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.