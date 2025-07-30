У «Глобуса» в Пензе задержали пьяного водителя Lexus

В ночь на среду, 30 июля, у «Глобуса» в Пензе задержали пьяного 24-летнего водителя автомобиля Lexus без номеров.
Мужчина передвигался по городу, грубо нарушая правила дорожного движения, совершая опасные маневры и создавая аварийные ситуации.
Экипаж Росгвардии получил ориентировку на машину и отправился на поиски вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.
Вскоре нарушитель был обнаружен и остановлен. Для этого пришлось частично перекрыть дорогу у «Глобуса».
«В установленном порядке сотрудниками полиции было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Результаты подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
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