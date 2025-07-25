В Пензе юношу обвинили в серии магазинных краж

19-летний житель Пензы стал фигурантом 3 уголовных дел. Юношу обвинили в серии магазинных краж.
В полицию обратился представитель торговой сети. Он сообщил, что неизвестный похитил продукты питания и бытовую химию на сумму около 30 000 рублей.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Кроме того, он причастен к совершению аналогичного преступления.
Пензенец во всем признался и раскаялся. Он пояснил, что продал украденное неизвестному, поскольку срочно нужны были деньги, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
За подобный способ «заработка» юноше грозит попасть за решетку на 2 года.
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