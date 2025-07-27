В Каменском районе пенсионерка попала в больницу из-за котенка

27.07.2025 | 09:06

71-летняя жительница Каменского района пострадала из-за животного.

Она увидела, как 83-летняя соседка поймала уличного котенка и понесла за дом. Предположив худшее, пенсионерка пошла следом, чтобы не дать животное в обиду.

Женщины начали ругаться, и в процессе ссоры старшая из них, разозлившись, подняла с земли брусок и ударила им младшую по руке.

Пострадавшая оказалась в больнице с травмой, медики сообщили о случившемся в полицию.

За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело, она призналась в содеянном, сообщили в областном УМВД РФ.