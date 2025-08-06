В Ермоловке водитель сбил 48-летнего мужчину и скрылся

06.08.2025 | 12:39

Во вторник, 5 августа, в селе Ермоловка Пензенского района водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, это случилось в 21:20 около дома № 6 на улице Октябрьской.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на мужчину 1977 года рождения», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося на проспекте Строителей 17 июня. В 20:34 водитель неустановленного средства индивидуальной мобильности сбил 56-летнюю женщину и скрылся с места аварии.