Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем

ГАИ опубликовала новые кадры с места ДТП в Городищенском районе, которое случилось утром в пятницу, 21 ноября.

Предварительно установлено, что в 5:20 на 690-м километре трассы М-5, недалеко от Городища, 36-летний водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение.

Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся.

Водитель «Приоры», а также два его пассажира, 31-летние мужчины, погибли.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Источник — фото ГАИ
