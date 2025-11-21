Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем

ГАИ опубликовала новые кадры с места ДТП в Городищенском районе, которое случилось утром в пятницу, 21 ноября.
Предварительно установлено, что в 5:20 на 690-м километре трассы М-5, недалеко от Городища, 36-летний водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение.
Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся.
Водитель «Приоры», а также два его пассажира, 31-летние мужчины, погибли.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
