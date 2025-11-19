Происшествия

В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина, 93, в Пензе сгорела кровля на площади 400 кв. м.

Пожар произошел около 7:00 в складском помещении. На ликвидацию пламени привлекли 12 единиц техники и 45 спасателей.

Открытый огонь потушили в 8:58. В ЧП никто не пострадал.

Причину возгорания установят специалисты. Ход проверки проконтролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

10 апреля в Пензе случился пожар в торговом центре «Тепличный», расположенном на улице Тепличной, 11а. Вспыхнул утеплитель в вентиляции.

Видео МЧС.

Источник — фото прокуратуры
