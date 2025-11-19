В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина, 93, в Пензе сгорела кровля на площади 400 кв. м.
Пожар произошел около 7:00 в складском помещении. На ликвидацию пламени привлекли 12 единиц техники и 45 спасателей.
Открытый огонь потушили в 8:58. В ЧП никто не пострадал.
Причину возгорания установят специалисты. Ход проверки проконтролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.
10 апреля в Пензе случился пожар в торговом центре «Тепличный», расположенном на улице Тепличной, 11а. Вспыхнул утеплитель в вентиляции.
Видео МЧС.
Новости по теме
- В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
- В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат
Последние новости
- В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
- В Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка
- В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила
- На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца
- В Пензе пропал 50-летний дезориентированный мужчина
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!