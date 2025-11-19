Происшествия

В Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина

В четверг, 19 ноября, в Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина, сообщили в областном управлении СКР.

Возгорание произошло в квартире дома на улице Шишковка. Когда пламя потушили, там нашли тело мужчины.

На погибшем не обнаружено никаких повреждений, кроме следов термического воздействия. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неисправности электросети или электрооборудования, уточнили в СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник — фото СКР
