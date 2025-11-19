В четверг, 19 ноября, в Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина, сообщили в областном управлении СКР.
Возгорание произошло в квартире дома на улице Шишковка. Когда пламя потушили, там нашли тело мужчины.
На погибшем не обнаружено никаких повреждений, кроме следов термического воздействия. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неисправности электросети или электрооборудования, уточнили в СКР.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
