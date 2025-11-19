Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл

У 37-летнего жителя Кузнецка забрали квадроцикл марки TBM Thunder Basic. Мужчину признали виновным в пьяной езде.
Вечером 13 июля 2025 года нетрезвый кузнечанин решил отогнать свой квадроцикл в ремонт. На улице Белинского он привлек внимание инспекторов ДПС тем, что ехал без шлема. Они остановили нарушителя.
При составлении протокола выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения и ранее он привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Инспекторы ДПС заметили также то, что кузнечанин нетрезв.
«Мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с лишением права управлять транспортным средством сроком на 4 года», - сообщили в областной прокуратуре.
Квадроцикл конфисковали в доход государства.
Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.
Новости по теме
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- Удар в сердце: вынесен приговор пензячке, убившей бывшего мужа
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
Последние новости
- Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
- Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу
- МегаФон: Виртуальные секретари активнее работают летом
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- Плановое отключение электричества: список адресов на 20 ноября
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- Главный следователь и прокурор региона примут кузнечан лично
- Назван витамин, дефицит которого может вызвать ожирение
- В минобре откроют горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ
- 19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!