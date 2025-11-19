Общество

Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл

У 37-летнего жителя Кузнецка забрали квадроцикл марки TBM Thunder Basic. Мужчину признали виновным в пьяной езде.

Вечером 13 июля 2025 года нетрезвый кузнечанин решил отогнать свой квадроцикл в ремонт. На улице Белинского он привлек внимание инспекторов ДПС тем, что ехал без шлема. Они остановили нарушителя.

При составлении протокола выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения и ранее он привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Инспекторы ДПС заметили также то, что кузнечанин нетрезв.

«Мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с лишением права управлять транспортным средством сроком на 4 года», - сообщили в областной прокуратуре.

Квадроцикл конфисковали в доход государства.

Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Источник — фото прокуратуры
