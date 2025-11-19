Происшествия

В Городищенском районе женщина на Suzuki врезалась в стойку АЗС

Во вторник, 18 ноября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.

По предварительным данным, в 15:20 на 721-м километре трассы М-5, недалеко от Нижней Елюзани, 32-летняя автомобилистка на Suzuki SX4 не справилась с управлением и врезалась в рекламную стойку автозаправочной станции.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Прибывшие на место аварии пожарные стабилизировали машину и отключили аккумулятор.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Источник — фото ППСЦ
