В Городищенском районе женщина на Suzuki врезалась в стойку АЗС

Во вторник, 18 ноября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.
По предварительным данным, в 15:20 на 721-м километре трассы М-5, недалеко от Нижней Елюзани, 32-летняя автомобилистка на Suzuki SX4 не справилась с управлением и врезалась в рекламную стойку автозаправочной станции.
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Прибывшие на место аварии пожарные стабилизировали машину и отключили аккумулятор.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
