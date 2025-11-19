Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Фортуна»

19.11.2025 | 17:20

По предварительным данным, причиной пожара в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина, 93, стал аварийный режим работы электросети, сообщили в МЧС.

В среду, 19 ноября, горожане около 7:00 заметили черный дым в районе «Фортуны». Там загорелось складское помещение.

На ликвидацию пламени привлекли 12 единиц техники и 45 спасателей. Открытый огонь потушили в 8:58.

В результате ЧП никто не пострадал.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что у торгового центра сгорела кровля на площади 400 кв. м.